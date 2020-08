Link Campus ceduta a mister Cepu. Polidori rileva l'università "grillina"

L'università Link Campus di Roma passa di mano. La società uscente Gem con a capo l'ex ministro dc Enzo Scotti – ha ceduto tutto a Francesco Polidori, l’uomo che dopo aver inventato Cepu, la scuola di recupero esami, ha creato E-Campus, il più esteso ateneo telematico italiano. A fine luglio - si legge Sulla Stampa - nello studio di un notaio romano si è consumato il passaggio di proprietà.

L'università viene accostata al M5s, perchè in piena campagna elettorale l’outsider Luigi Di Maio si presentò alla Link e sul tema «L’Italia e la politica mondiale», pronunciò un discorso spiazzante, atlantista ed europeista. E qualche settimana dopo pescò proprio dalla Link le sue candidate ai ministeri chiave: Elisabetta Trenta per la Difesa, Paola Giannetakis per l’Interno, Emanuela Del Re per gli Esteri. La Link è stata oggetto di un'indagine della Guardia di Finanza, con 14 persone indagate in rapporti diretti e indiretti con l’ateneo. Dall’inchiesta, secondo quanto si apprende, emergerebbe che la Link e il ‘Consortium for research on intelligence and security services’ avrebbero simulato l’esecuzione di progetti di ricerca e sviluppo che avrebbero loro consentito di godere di crediti fiscali.