Lite condominiale a Roma, colpito con la mazza da baseball: morto 60enne

Lite condominiale a Roma, 60enne ucciso

I carabinieri della compagnia di Roma Ostia, coordinati dalla procura di Roma, hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un cittadino siriano, 26enne, e di due cittadini italiani, un 37enne ed un 30enne, tutti con precedenti, accusati di concorso in omicidio per la morte di un 60enne romano aggredito, insieme a un altro uomo di 56 anni.

I due sarebbero stati picchiati con calci e pugni, nonché' con una mazza da baseball e un mattarello in legno, nel corso di una lite condominiale, scaturita per futili motivi e avvenuta pochi giorni fa. Il 60enne, a seguito delle ferite riportate, e' successivamente deceduto presso il policlinico Agostino Gemelli di Roma. Raccolti i gravi elementi indiziari, i carabinieri hanno identificato i tre e li hanno sottoposti a fermo di indiziato di delitto.

Nel corso delle perquisizioni che sono seguite, a casa di uno dei tre fermati, i militari hanno rinvenuto una mazza da baseball, che non si esclude sia la stessa utilizzata durante la lite, che e' stata sequestrata. Il fermo dei tre uomini, su richiesta della procura e' stato convalidato dal tribunale di Roma che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere per tutti e tre.