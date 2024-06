Ljuba Rizzoli: "Flirt con Agnelli e la Fallaci nuda. Lei era sfacciatissima"

Ljuba Rizzoli: "Lo stava ringraziando, tipo Monica Lewinsky con Clinton..."

Ljuba Rizzoli, ex moglie dell'imprenditore ed editore Andrea Rizzoli racconta retroscena inediti sulle feste in casa e sul rapporto con l'Avvocato Gianni Agnelli e la giornalista Oriana Fallaci. Ljuba, oggi 92 enne, svela di aver avuto qualche flirt con Agnelli: "Sono cose minori... Se succedeva, succedeva". Ma racconta in particolare come conobbe Andrea Rizzoli, figlio del fondatore della casa editrice Angelo. "Ero sposata - spiega Ljuba Rizzoli ad Aldo Cazzullo su Il Corriere della Sera - con il petroliere Ettore Tagliabue. Lui in realtà era già sposato, il divorzio non c’era, e organizzò per me un matrimonio all'italiana: tipo quello tra Berlusconi e la Fascina. Era molto più anziano di me, i suoi cavalli vincevano il Gran Prix ma gli procuravano uno stress terribile, non doveva provare emozioni: riposo assoluto. Partii per il giro del mondo con tre amiche: Hong Kong, Singapore, Sidney, le isole Fiji... Al ritorno andai in scuderia, e non vidi Tagliabue, era a casa, ma lo stalliere mi implorò: "Non ci vada, c'è la Teresina...".

"La figlia - prosegue Ljuba a Il Corriere - di un groom di scuderia, che mio marito aveva fatto uscire dalla casa di correzione dopo una vita per strada. Ovviamente salgo sulla Giulietta bianca, mi precipito a casa, e trovo la Teresina che lo sta ringraziando, tipo Monica Lewinsky con Clinton. Mi allontano inorridita, vago sotto choc, cado in una piscina vuota. Picchio la testa, e mi risveglio al Neurologico. E lì incontro Andrea, in visita per un padiglione che voleva finanziare. Il "cumenda" mi prese in simpatia. E poi avvenne il miracolo. Rimasi incinta".

Poi Ljuba svela un retroscena inedito sulla giornalista Oriana Fallaci. "Il cumenda la considerava la più brava di tutti, ma quando Agnelli seppe che Andrea l’aveva invitata da noi a Cap Ferrat si allarmò: "Tu sei matto, l’Oriana e la Ljuba insieme litigheranno ferocemente! Lei era sfacciatissima. Faceva il bagno in piscina nuda, abbracciava Andrea, andava in giro con lui mano nella mano; e io ero gelosa. Una sera eravamo a cena al Pirate, e notai che Oriana puntava un ragazzo, Samir. "Guarda che quello lo devi pagare" la avvertii. Ma la Fallaci si impuntò e lo ebbe, gratis. Poi andammo tutti insieme nella villa di Von Karajan...".