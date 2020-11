Longo, "Violenza sessuale su minore". Ex avvocato di Berlusconi indagato

Svolta clamorosa per il caso dell'aggressione sotto casa ai danni dell'ex avvocato di Berlusconi Piero Longo. Un mese di indagini, di interrogatori, di testimonianze, per capirne di più e ora il colpo di scena: Longo - si legge sul Corriere della Sera - è finito indagato per violenza sessuale nei confronti della figlia della sua ex compagna, che oggi ha 31 anni ma che all’epoca dei fatti al vaglio degli inquirenti ne avrebbe avuti meno di 16. Il mese scorso la scena da far west: l’avvocato che esce di casa con la pistola, loro che lo prendono a calci e pugni, lo disarmano e fuggono con l’arma. E poi, spaventati, chiamano la polizia per raccontare quel che successo e vengono arrestati. Mentre il noto legale finisce al Pronto soccorso con il volto tumefatto e 20 giorni di prognosi.

All’origine della brutta vicenda - prosegue il Corriere - ci sarebbe dunque il racconto di questa violenza che la donna ha detto di aver subito quando era adolescente. Ma la confidenza raccolta dalla coppia sarebbe stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La giovane donna, iscritta alla scuola di notariato, stava infatti attraversando un periodo difficile per il fatto che l’avvocato, 76 anni, con il quale aveva avuto in passato uno stretto legame, da qualche tempo aveva deciso di troncare ogni rapporto con lei impedendole qualsiasi contatto. Una chiusura vissuta male. "Per me è stato come un papà".