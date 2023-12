Zeman, malore per l'allenatore: ricoverato a Pescara a causa di un'ischemia

Zeman, "lieve ischemia" per l'allenatore del Pescara. Ricoverato alla clinica Pierangeli

Paura per Zdenek Zeman. L'allenatore boemo è stato ricoverato a Pescara dopo un malore dovuto secondo i medici a una lieve ischemia transitoria. E' in condizioni "al momento buone e stabili" ha chiarito il suo club, la Delfino Pescara 1936.

Ma per ora il mister "dovrà assentarsi per qualche giorno per ulteriori accertamenti del caso". Il tecnico ha avuto un malore prima dell’allenamento di oggi con la squadra, che milita nel girone B di serie C al terzo posto. Zeman è stato trasportato alla clinica Pierangeli di Pescara. Per lo stop imposto dai medici, a quanto si apprende, l'allenatore non potrà essere in panchina mercoledì sera nella sfida contro il Catania e potrebbe saltare anche la trasferta di campionato di domenica ad Ancona.