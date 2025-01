18enne precipita dal balcone a Malta, la svolta. Il fidanzato confessa: "L'ho picchiata"

18enne cade dal balcone di un hotel a Malta, svolta sul caso

Alessio Lupo, fidanzato della 18enne sarda Claudia Chessa, ha confessato in tribunale di averla aggredita. La giovane, nella notte di giovedì scorso, si era lanciata dal balcone di un hotel a Malta per sfuggire alle violenze subite, riportando gravi lesioni alla schiena che hanno richiesto il ricovero in ospedale.

L’uomo, 27enne, è stato arrestato dopo l’intervento del personale alberghiero che ha soccorso la ragazza. Venerdì, durante l’udienza presso il Tribunale della Valletta, Lupo si è dichiarato colpevole di due capi d’accusa: lesioni personali lievi con circostanze che hanno indotto timore di violenze alla compagna, e possesso di stupefacenti. Quest’ultima imputazione deriva dal ritrovamento di una bustina di cocaina nella stanza d’albergo.

Il giudice Jean Paul Grech gli ha inflitto una multa di 250 euro per il reato legato alla droga e concesso una scarcerazione condizionale della durata di due anni, permettendogli così di lasciare Malta. La misura cautelare è subordinata al rispetto degli obblighi legali imposti dal tribunale.