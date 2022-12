Maltempo, bomba d’acqua a Messina. Danni e allerta arancione in Puglia

Maltempo, danni nel Salento, alberi caduti su case e auto

Il maltempo che sta colpendo il Salento da ieri sera ha provocato danni e disagi soprattutto a causa della caduta di alberi e cartelloni su strade, auto e abitazioni, della cui rimozione si stanno occupando i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce e dei distaccamenti. Le squadre dei vigili del fuoco sono all'opera senza sosta sin dalle 21.30 di ieri. I comuni maggiormente interessati sono Ugento, Lequile, San Pietro in Lama, Carmiano e Novoli. A Novoli, in particolare, si e' staccata la copertura impermeabilizzante del lastricato solare di una Rsa, precipitata poi sulla strada. La Protezione civile pugliese ha diramato un messaggio di allerta meteo arancione che riguarda il Salento dalle 20 di ieri e per le successive 24 ore. L'intero territorio salentino e' interessato da temporali anche di forte intensita', con raffiche di vento e rovesci.

#Maltempo #Messina, per le forti piogge sulla fascia tirrenica, da Novara di Sicilia a Milazzo, oltre 30 gli interventi svolti dai #vigilidelfuoco per soccorrere autisti in difficoltà e persone bloccate in casa. Operazioni in corso [#3dicembre 21:00] pic.twitter.com/gIegcK8lWj — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 3, 2022

Maltempo: bomba acqua nel Messinese, intrappolati in auto

Violenta ondata di maltempo in Sicilia. Un temporale ha colpito ieri pomeriggio l'area tirrenica del Messinese, in particolare Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e Terme Vigliatore, provocando l'inondazione delle strade, piccoli smottamenti, e lo straripamento dei torrenti. Il sindaco di Milazzo ha consigliato ai cittadini di non uscire di casa. A causa del maltempo chiusa un tratto dell'autostrada Palermo-Messina. I vigili del fuoco di Messina hanno ricevuto un numero elevato di chiamate. Numerose le operazioni di soccorso a persone intrappolate nelle auto sommerse dall'acqua, bloccate in casa e in un centro commerciale. Potenziato il dispositivo di soccorso provinciale, anche con l'invio di uomini dai comandi della Sicilia orientale, come riferisce il Giornale di Sicilia. Il forte vento ha fatto saltare le corse per le Eolie. Dal pomeriggio, a causa del forte vento di scirocco, le isole non sono piu' raggiungibili, e il mare sta flagellando le coste piu' esposte.

Terremoto: due scosse magnitudo 4.6 e 2.0 alle Isole Eolie

Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.6 si e' verificata alle 8,12 in zona Isole Eolie in provincia di Messina. Lo riferisce l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'epicentro del sisma e' stato localizzato a 3 chilometri di profondita'. Una nuova scossa, di magnitudo 2.0 e' stata rilevata pochi minuti dopo, alle 8,18, sempre nella stessa zona ma con epicentro a 6 chilometri di profondita'.

Terremoto: Isole Eolie, avvertito da popolazione ma no danni

"Dalle prime verifiche effettuate, l'evento con epicentro localizzato sull'isola di Vulcano, risulta avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni". Lo rende noto la Protezione Civile aggiungendo che "a seguito dell'evento sismico registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in Sicilia alle Isole Eolie (Messina), alle ore 8.12 con magnitudo 4.6, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si e' messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile".