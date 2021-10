Maltempo Catania, strade come fiumi: un'altra vittima. Sindaco: "Non uscite"

Maltempo Catania, il nubifragio travolge anche piazza Duomo e la vicina via Etnea: auto sommerse e molti cittadini bloccati nei posti di lavoro

Allagato l'intero centro storico della città, la furia dell'acqua non ha risparmiato nemmeno il Mercato della Pescheria, poco dopo la piazza con l'elefante, né la fontana dell'Amenano. Ad aggravare la situazione è anche l'acqua piovana che si riversa in città dai paesi etnei e arriva copiosa su Catania assieme a un blackout elettrico che interessa il centro storico e che ha interessato anche il Municipio. Il nubifragio che si sta abbattendo da ore a Catania e provincia sta diffondendo il terrore tra i cittadini.

Una residente, di 59 anni, racconta lo scenario al quale ha assistito dalla vetrina del suo negozio di via Antonino Longo, nel quale è rimasta bloccata per 4 ore: "L'acqua che scende come un fiume in piena. Io che dall'ufficio vedo due anziani che cercano di attraversare la strada ed uno di loro che cade e viene trascinato dalla corrente piovana. Tutto questo non può essere reale. Ho visto con i miei occhi uno scenario apocalittico". "Della coppia di anziani al semaforo - continua -, l'uomo che è caduto è riuscito a salvarsi solo aggrappandosi ad un palo, senza però riuscire ad alzarsi. Per fortuna una ragazza, non appena ha visto la scena, ha fermato l'auto per soccorrerlo". "L'acqua è entrata dentro le nostre auto e anche dentro il negozio, mi è arrivata fino alle caviglie. La corrente piovana è persino riuscita a portar via la targa della macchina della mia collega. Con grande difficoltà, pregando che l'auto non si fermasse, siamo poi finalmente riuscite a tornare a casa".

Il sindaco Pogliese: "Non uscite da casa"

"Esorto tutta la popolazione a non uscire di casa se non per ragioni di emergenza, perché le strade sono invase dall’acqua. Sono in contatto con la Protezione civile nazionale e nelle prossime ore faremo una riunione con il Prefetto e le altre forze dell’ordine per fronteggiare il disastro di queste ore". E' l'appello lanciato su Facebook dal primo cittadino di Catania, Salvo Pogliese.

"Tutti gli uomini e le donne della Protezione Civile con i volontari - aggiunge- stanno lavorando per rispondere alle centinaia di chiamate di emergenza, insieme ai Vigili del Fuoco e alle Forze dell’Ordine. Sono tanti i cittadini intrappolati che chiedono interventi di emergenza per lo straordinario livello di forza raggiunto dalla pioggia".

Esercizi commerciali chiusi

Pogliese per la gravità della situazione ha firmato l'ordinanza n.68, disponendo con effetto immediato e sino alla mezzanotte di oggi "la chiusura, degli esercizi commerciali ad eccezione delle farmacie, di quelle di prodotti alimentari e di prima necessità, ricadenti nel Comune di Catania che invece possono rimanere aperte".

Nubifragio su Catania e provincia, evacuate quattro famiglie

Famiglie e automobilisti sono stati soccorsi dalla Protezione civile regionale e da associazioni di volontari. A Misterbianco, per lo smottamento di fango e detriti da Monte Cardillo, sono state fatte evacuare quattro famiglie. E' stata liberata l'unica strada di collegamento, ma per precauzione gli abitanti hanno lasciato le case, mentre la zona è costantemente monitorata dai volontari della Protezione civile.

A Catania le zone maggiormente colpite sono quelle a sud del capoluogo etneo. Allagamenti al villaggio Santa Maria Goretti, attiguo all'aeroporto, nella zona industriale e nelle zone marinare della Plaia e di Vaccarizzo. Invasa anche la strada statale 114 che collega Catania e Siracusa.

A Mascali, in contrada Fondachello, sono state chiuse alcune strade e alcuni automobilisti sono stati soccorsi. I vigili del fuoco di Catania hanno, finora, eseguito 214 interventi movimentando 429 operatori. Nel dettaglio hanno soccorso complessivamente 61 persone, eseguiti 91 interventi per danni da acqua o dissesto statico e 31 per rimozione di alberi o parti pericolanti.

Dispersa a Scordia, proseguono le ricerche

Nelle campagne di Lentini, continuano intanto le ricerche, della donna di 65 anni, dispersa da due giorni per il maltempo in contrada Ogliastro. Alle operazioni partecipano vigili del fuoco, carabinieri e volontari della protezione civile. Ieri, in un agrumeto lontano dal luogo dove erano stati visti l'ultima volta, è stato ritrovato il corpo senza vita del marito Sebastiano Gambera, un agricoltore in pensione di 67 anni.

Al tribunale di Catania sospese le udienze in presenza

Le udienze in presenza al tribunale di Catania sono state sospese oggi e domani. La decisione è stata adottata dal presidente del Tribunale Francesco Mannino e dai suoi colleghi. L'ordine degli avvocati aveva chiesto la sospensione fino a sabato. Nell'ex Pretura di via Crispi ci sono state delle infiltrazioni dal terrazzo e l'acqua è 'piovuta' in alcune stanze.

Università di Catania, didattica a distanza fino al 30 ottobre

Stop anche alle lezioni in presenza. L'Università di Catania, a seguito dell'allerta meteo di codice rosso riguardante la città etnea e la sua area metropolitana, ha sospeso tutte le attività didattiche (lezioni, esami, lauree) dei corsi di studio dell'Ateneo di Catania previste per la settimana in corso (da oggi fino a sabato 30 ottobre) - incluse quelle nelle sedi decentrate di Ragusa e Siracusa - si terranno esclusivamente in modalità a distanza tramite piattaforma MS Teams. Le strutture dell'Ateneo rimarranno aperte per tutte le altre attività.