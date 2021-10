Maltempo Sicilia, auto travolte nel trapanese. A Scordia dispersa una coppia

Maltempo Catania, picco a Scordia: una coppia di anziani dispersa, auto travolte, cinque turisti soccorsi dalla Protezione civile

La coppia, lui sulla settantina lei sui 50, per via del forte maltempo, da ieri è dispersa in una zona di campagna in contrada Ogliastro. In azione i sommozzatori del vigili del fuoco e volontari della protezione civile giunti da vari comuni. I due, in base alle testimonianze di alcuni passanti, sarebbero stati investiti dalla furia dell'acqua di un torrente di campagna ingrossato dalle forti e abbondanti piogge cadute fin dal pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco con i sommozzatori specializzati nelle ricerche dei dispersi.

Ritrovata sempre di Scordia un'altra coppia, intrappolata durante uno spostamento tra Scordia e Lentini, lungo la strada provinciale 16. Soccorsi dopo essere rimasti con l'auto in panne, erano stati portati in ospedale.

Cinque turisti stranieri sono stati soccorsi dalla Protezione civile, sempre nel paese del Catanese che nelle scorse ore è stato interessato dall'intensità più elevata di maltempo. Viaggiavano su un pulmino che è stato investito dalla furia dell'acqua sulla statale 385, che collega a Catania. Il gruppo è stato portatto in un'area sicura da alcuni volontari della Protezione civile.

I passeggeri di un bus di linea hanno invece trovato rifugio al vicino stabilimento Oranfrizer. Altri automobilisti sono stati soccorsi dopo essere stati bloccati nelle loro auto a causa dell'acqua che ha allagato le strade della zona.

Bomba d'acqua ad Alcamo

Nella serata di domenica una pioggia torrenziale ha colpito Alcamo (Trapani), allagando strade, abitazioni, negozi e magazzini. Alcune vetture sono state travolte dalla furia dell'acqua e rimaste bloccate nel fango.

Maltempo Sicilia, disagi nel traffico areo e scuole chiuse

A Catania sono stati cancellati decine di voli, o dirottati (alcuni anche sullo scalo di Lamezia Terme, in Calabria). Altri voli sono stati interessati da esanti ritardi. I disagi nella Sicilia orientale hanno impattato anche sull'aeroporto di Palermo, dove ci sono stati ulteriori viaggi cancellati o dirottati. Scuole chiuse a Messina, Enna, Catania e Acireale.

Maltempo Catania oggi, impatto sulla campagna vaccinale

Il maltempo che sta interessando la Sicilia in queste ore ha impattato anche sul procedere della campagna di vaccinazione contro il Covid-19. Almeno due hub vaccinali a Catania e Acireale sono stati costretti a chiudere, interrompendo quindi le loro attività.