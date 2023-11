Maltempo in Alto Adige, forte nevicata al Brennero: allerta massima

Maltempo: nevica al Brennero, massima allerta in Alto Adige

Nevica ai 1.370 metri del passo del Brennero, dove le corsie dell'autostrada sono parzialmente innevate. In alta montagna, 3.000 metri, si registrano forti nevicate (in Val Senales e' caduto circa un metro di neve). La pioggia cade incessantemente da ieri. Frane e smottamenti stanno causando le prime interruzioni delle arterie stradali, e sono ormai decine gli interventi dei vigili del fuoco per scantinati allagati, caduta massi e alberi schiantati a terra, soccorso ad automobilisti.

In Alto Adige resta la massima allerta con la situazione del maltempo costantemente monitorata. Sulle montagne, gia' a 1.200 metri, e' tutto imbiancato. Questa mattina e' stata chiusa la strada statale 508 della Val Sarentino in localita' Ponticino per caduta sassi. Si lavora per riaprire la strada che porta all'abitato di Vila di Sopra in Val Pusteria, chiusa dopo una frana. Interrotte altre strade, la provinciale che collega Ponte Gardena con Castelrotto, la Burgusio-Slingia in Val Venosta, e la provinciale 115 di Pianlargo. Chiusura invernale per il passo Stelvio, Rombo, Manghen in Trentino e della Val di Vizze dopo il paese di Sasso.