Maltempo a Valencia: tir si ribalta in autostrada | video

Valencia: panico in autostrada

L'ondata di maltempo abbatutasi su Valencia e dintorni ha offerto immagini davvero drammatiche, come queste, girate lungo l'autostrada dall'autista di un mezzo pesante colpito dai chicchi di grandine come palline da tennis che gli hanno distrutto il parabrezza, non solo.

L'uomo riesce a riprendere l'esatto momento in cui un altro mezzo pesante che aveva davanti a se si ribalta per la furia del vento.