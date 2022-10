Violenza sulle donne: lei denuncia dopo anni il compagno, che viene arrestato

Maltratta per anni la compagna, lei trova il coraggio di denunciarlo e viene arrestato

Un uomo di 47 anni, di origine polacca è stato arrestato ieri, 16 ottobre, a Roma e dovrà rispondere delle accuse per maltrattameti in famiglia e lesioni aggravate nei confronti della compagna. É stata la donna a denunciare il compagno, dopo anni di pestaggi e maltrattamenti da parte di lui. Soprattutto, non riusciva mai per paura di ritorsioni da parte dell'uomo, a rivolgersi alle autorità, ma negli ultimi mesi, a causa della dipendenza da alcol dell'uomo, la situazione si è ulteriormente aggravata.

Così l'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip del tribunale di Roma ed è stata eseguita, al termine delle indagini coordinate dalla procura di Roma, dagli agenti del commissariato Celio.

Dalla ricostruzione della vicenda, in quattro diverse occasioni il compagno l'ha picchiata selvaggiamente provocandole un trauma cranico, un trauma cranico e facciale, ecchimosi all'occhio e la frattura di una gamba. Tutte le ferite sono documentate dai referti dei medici del pronto soccorso. In particolare a seguito dell'ultima frattura la donna è stata ricoverata e alle forze dell'ordine ha rifetiro tutti gli episodi e si è decisa di denunciarlo.