Manfredonia, due bimbi di 6 e 7 anni trovati morti in una vasca d'irrigazione

Manfredonia, i due corpicini trovati senza vita. La ricostruzione della tragedia

Due bambini sono stati trovati senza vita all'interno di una vasca d'irrigazione, avevano appena 6 e 7 anni. La tragedia è avvenuta nelle campagne tra Manfredonia e Zapponeta in località Fonterosa. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato i corpi dei due bimbi di cittadinanza rumena. Davanti al vascone erano state trovate le loro ciabatte. Per questo le ricerche si erano concentrate proprio nella zona. Il vascone è profondo tre metri. I genitori avevano lanciato l’allarme nel pomeriggio: non li avevano trovati in casa. Le prime indagini suggeriscono l’ipotesi che i due bambini siano caduti nella vasca di irrigazione. Ma visto che le ciabatte sono state ritrovate fuori dal vascone, è possibile che abbiano invece pensato di immergersi volontariamente e che poi sia successo qualcosa.

Secondo le prime ricostruzioni i due bambini si sarebbero allontanati dalla loro abitazione mentre i genitori riposavano nelle ore pomeridiane. Le ricerche sono iniziate subito e proseguite a lungo fino alla scoperta dei decessi. Le operazioni sono state rese più complicate dalla profondità della cisterna, che conterrebbe 5 mila metri cubi d’acqua. Il vascone era situato in una zona scarsamente illuminata. I vigili del fuoco hanno usato le fotocellule. I due bambini potrebbero essere scivolati nella vasca oppure esserci entrati intenzionalmente.