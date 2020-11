Maradona, quando disse a Pelé... Due grandi campioni del calcio a confronto

Maradona a Pelé disse: "Messi? Non ha personalità"

"Lionel Messi? Bravo sì ma "non ha personalità": parola di Diego Armando Maradona, che di personalità, si sa, ne aveva da vendere. Era il 2016 quando il campione argentino lo ha confidato al brasiliano Pelé nel corso di un match di beneficenza organizzato a Parigi dagli orologi Hublot. E le due leggende del calcio hanno concluso confrontando l'epoca moderna a sfavore di quella odierna.

Durante la conversazione, Pelé aveva chiesto a Maradona: "Diego. Conosci Messi personalmente?" e Maradona aveva risposto: "Sì. Sì, è una brava persona. Lo conosco... Però non ha una grande personalità. Non ha la personalità per essere un leader". Pelé a sua volta aveva poi convenuto: "Capisco, capisco. Come l'avevamo in tanti all'epoca nostra". E Maradona: "Esattamente. Tantissimi giocatori, tantissimi".

Anche Pelé piange la morte del 'Pibe de Oro': "Giocheremo a calcio in cielo"

Tre giorni di lutto nazionale nell’Argentina di Maradona, dove è stata rinviata la partita di Coppa Libertadores del Boca Juniors, squadra in cui il talento del ‘Pibe de Oro’ è sbocciato, che manda “un grazie eterno” all'”eterno Diego”. E ai messaggi di cordoglio di tutto il mondo si aggiunge anche l'addio al leggendario campione argentino da parte di un'altra leggenda del calcio mondiale, il brasiliano Pelé. "Che triste notizia. Ho perso un grande amico e il mondo ha perso una leggenda. Ci sarà ancora molto da dire, ma per ora possa Dio dare forza ai membri della famiglia. Un giorno, spero che potremo giocare a pallone insieme nel cielo" conclude Pelé.