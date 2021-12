Marta Novello, 23 coltellate. Seminfermità mentale al 16enne che l'aggredì

Marta Novello, 6 anni e 8 mesi al 16enne che tentò di ucciderla

E' stata emessa la sentenza di primo grado nei confronti del 16enne che lo scorso 22 marzo aggredì con 23 coltellate Marta Novello (26 anni) nel tentativo di rapinarla. Il tribunale dei minori ha riconosciuto il vizio di mente parziale, e non totale come chiesto dalla difesa. Il giovane era accusato di tentato omicidio e tentata rapina. E' stato condannato a 6 anni e 8 mesi con il rito abbreviato. Questa la condanna, con uno sconto di pena per l'adolescente autore dell'agguato di Mogliano Veneto in provincia di Treviso. La ragazza, raggiunta dall'aggressore mentre faceva jogging nei pressi di casa, è viva per miracolo, dopo essere stata sottoposta a diversi interventi chirurgici.

Il 16enne era stato dichiarato capace di intendere e volere dallo psichiatra forense, che gli aveva riscontrato al più qualche problema di tipo psichiatrico e una forte immaturità. Oggi il riconoscimento del vizio parziale e la sentenza di primo grado. Il legale del giovane ha preannunciato il ricorso in appello perchè venga riconosciuta la piena infermità. In questo modo il ragazzo dovrebbe essere dichiarato non imputabile e potrebbe iniziare un percorso di recupero in una comunità.

