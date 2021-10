Martina Rossi, la Cassazione conferma condanne a 3 anni ad Albertoni-Vanneschi

Martina Rossi, la Cassazione conferma le condanne a tre anni per Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, condannati ad aprile per tentata violenza sessuale sulla ragazza morta a Palma di Maiorca nel 2011

Il sostituto procuratore generale della Cassazione, Elisabetta Ceniccola, nella sua requisitoria davanti alla quarta sezione penale della Corte di Cassazione, ha chiesto di confermare le condanne a 3 anni per tentata violenza di gruppo a Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, imputati nel processo sulla morte di Martina Rossi, la ventenne genovese che morì cadendo dal balcone di un hotel a Palma di Maiorca, alle Baleari, il 3 agosto 2011.

In primo grado davanti al Tribunale di Arezzo il 14 dicembre 2018, i due giovani della provincia di Arezzo, Vanneschi e Albertoni furono condannati a 6 anni di reclusione per tentato stupro e morte in conseguenza di altro reato. Il 9 giugno 2020 la Corte d'appello di Firenze li aveva poi assolti "perché il fatto non sussiste".

La Cassazione, il 21 gennaio scorso, ha annullato la sentenza di assoluzione, disponendo un nuovo processo per i due ragazzi. L'appello bis a Firenze si è concluso con la condanna a 3 anni di Vanneschi e Albertoni, per tentata violenza sessuale di gruppo, essendo prescritto l'altro reato.

Martina Rossi, le parole del padre

"Mai impunità per chi fa male a una donna", ha dichiarato il papà di Martina, Bruno Rossi, dopo la sentenza sulla morte della figlia. "Non ci deve essere più nessuno che possa permettere di far del male a una donna e passarla liscia. Ora posso dire a Martina che il suo papà è triste perché lei non c'è più, ma anche soddisfatto perché il nostro Paese è riuscito a fare giustizia".

La difesa

"Ricorreremo alla Corte europea", ha detto Stefano Buricchi, difensore di Luca Vanneschi". "Grande amarezza" - aggiunge - per la conferma della condanna. "Abbiamo creduto fino all'ultimo al riconoscimento dell'innocenza di Luca. Ma non è finita qui. Ricorreremo alla Corte Europea e chiederemo la revisione del processo".

