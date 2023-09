Massimo Segre e Cristina Seymandi di nuovo insieme

Massimo Segre e Cristina Seymandi si ritrovano

Di nuovo insieme. Massimo Segre e Cristina Seymandi si rivedranno dopo il traumatico addio di questa estate. La storia ormai è nota, il banchiere ha lasciato la futura moglie davanti ad amici e parenti accusandola di tradimento.

I due si incontreranno a una iniziativa benefica. Secondo il sito “Lo Spiffero”, la saga si arricchirà di un nuovo capitolo. Tra i diversi incarichi che Seymandi ha ricevuto c’è pure quello di segretario generale della Fondazione Ricerca Molinette, ente benefico legato al grande ospedale torinese.

Segre è il presidente. Tanto basta a firmare insieme, l’invito all’evento promosso dal mensile Torino Magazine, al cui interno la fondazione avrà uno spazio per illustrare le sue iniziative. Appuntamento martedì sera, 19 settembre a partire dalle 21, al Garden di Edit, in piazza Teresa Noce. Tra “bollicine, music & friends” c’è da giurare che saranno in molti a non voler mancare, certo per “ripartire dalle idee” come promette la locandina dell’iniziativa, ma soprattutto per vedere se la “coppia” più celebre dell’anno, oltre che nell’invito, sarà presente anche dal vivo.

Nella lettera sembra non lascino dubbi quando auspicano di “vederVi partecipare numerosi”. Gli organizzatori non si sbottonano limitandosi a dire che “tutto è confermato, non abbiamo ricevuto disdette”, unica concessione che, in caso di maltempo, la serata slitta al giorno successivo.