Max Felicitas in cattedra parla di sesso al liceo: "Non fatevi mai filmare"

Max Felicitas agli studenti del Liceo Virgilio di Milano: "Non postate foto osè sui social, potrebbero rovinarvi la vita"

Non solo è il re del porno, ma Max Felicitas è un personaggio ormai amatissimo dai ragazzi. Ed è per questo motivo che ha deciso di salire in cattedra al Liceo Virgilio di Milano per incontrare gli studenti. E' la prima iniziativa promossa da un pornattore che parla di tematiche molto importanti: educazione sessuale, cyberbullismo e prevenzione.

Max Felicitas ne ha parlato con l’avvocato Lorenzo Puglisi. "Ho voluto dire ai ragazzi: non filmatevi mai nell’intimità e non postate mai sui social foto osé, possono rovinarvi la vita. Fate prevenzione, fatevi le analisi per le malattie sessualmente trasmissibili, ogni città offre gratuitamente la possibilità di farle", dice Max. Lui, definito da molti l'erede di Rocco Siffredi, vuole assolutamente fare una crociata contro il bullismo in Revenge porn.