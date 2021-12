McDonald's, ex ceo deve restituire 105 mln. Foto-video hot, premi alle amanti

Le relazioni pericolose dell'ex ceo di McDonald's Easterbrook

Non era solo un piccolo flirt. Stephen James Easterbrook, 54 anni, ex ad di McDonald’s nel mirino per una serie di materiali compromettenti e foto hot scambiate via email. La vicenda "ha costretto l’ex capo della McDonald’s a restituire 105 milioni di buonuscita, ma anche perché l’intera etica della compagnia è finita in discussione", spiega Repubblica. Dopo che era emerso un rapporto consenziente con una dipendente, "il board aveva scelto di evitare lo scandalo e quindi aveva raggiunto un accordo col suo ceo che prevedeva il licenziamento senza giusta causa, in modo da poter ricevere la buonuscita. Easterbrook aveva intascato 41 milioni di dollari in azioni, e il presidente Chris Kempczinski aveva preso il suo posto".

Foto e video hot in email e un premio all'amante in azioni della compagnia

Prosegue Repubblica: "McDonald’s però aveva continuato l’inchiesta, scoprendo altre verità. Le relazioni pericolose di Easterbrook erano state in realtà almeno tre, e lui si era dilettato di riprendere «dozzine di fotografie e video nudi, parzialmente nudi o sessualmente espliciti di varie donne, comprese dipendenti dell’azienda, che aveva inviato come allegati ai messaggi dal suo account e-mail aziendale a quello personale». Non solo, ma una di queste amanti aveva ricevuto un premio considerevole in azioni della compagnia". Ora l'ex ceo dovrà restituire 105 milioni.