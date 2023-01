Merendine con farina di grillo nei supermercati. Costano tanto, ecco il perchè

La farina di grillo nei market Ue. Si aggiunge a quella di larve gialle

Novità nei supermercati, arriva la farina di grillo. L'Ue ha dato il via libera e ufficiale e da domani entrerà ufficialmente in commercio. Sarà presente sugli scaffali dei market di tutta Europa, Italia compresa. Si potrà trovare la farina parzialmente sgrassata di Acheta domesticus, ovvero il grillo domestico, anche usata come base per l'impasto di snack e merendine. Nel marzo 2022 era già arrivato l’ok per i grilli in polvere, congelati, in pasta ed essiccati. Nei negozi si trovano pure la locusta migratoria e la farina larva gialla. Prosegue la liberalizzazione da parte dell’Ue alla vendita di prodotti derivati da insetti. Il 26 gennaio entrerà anche in vigore il regolamento che autorizza la commercializzazione delle larve di Alphitobius diaperinus (verme della farina minore) congelate, in pasta, essiccate e in polvere.

Tra gli altri nuovi cibi ammessi alla vendita nell’Ue ci sono anche: i grilli in polvere, congelati, in pasta ed essiccati, con l’ok alla commercializzazione arrivato nel marzo 2022; nelle stesse forme, da fine 2021, si vende la locusta migratoria; da marzo 2022 luce verde per la larva gialla della farina. L'elenco degli insetti che potrebbero finire sulle nostre tavole sembra essere destinato ad allungarsi: ci sono ben altre otto domande in lista d'attesa. In tutti i casi elencati, le norme Ue includono requisiti specifici di etichettatura per quanto riguarda l'allergenicità poiché le proteine da insetti possono causare reazioni soprattutto nei soggetti già allergici a crostacei, acari della polvere e, in alcuni casi, ai molluschi. E i costi? La farina di grillo costa circa 15 euro per 200 grammi di prodotto, come è facilmente verificabili sui siti specializzati.