Messina Denaro, nel covo del boss: poster de "Il padrino" e i nomi in codice

Messina Denaro, quei post-it con numeri tutti da "decifrare"

Dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro sono scattate le perquisizioni a Campobello di Mazara e sono stati trovati tre covi, in realtà due case sono semplici appartamenti che fanno capire come il boss godesse di protezione e non avesse bisogno di bunker per nascondersi. Il biglietto fatto scrivere a Messina Denaro dai carabinieri subito dopo il suo arresto, - si legge sul Corriere della Sera - nel quale il boss ha dato atto ai militari dell’Arma che l’hanno catturato di essere stato trattato bene, servirà ad eseguire le perizie calligrafiche necessarie ad attribuire gli appunti trovati in quell’appartamento al boss mafioso o ad altre persone, evidentemente in contatto con lui. Non ci sono infatti solo le annotazioni nell’agenda dove l’ex imprendibile di Cosa nostra alternava considerazioni personali e persino sfoghi sui suoi rapporti (difficili o inesistenti) con la figlia a realtà di tutt’altro genere: nomi, soprannomi, numeri di telefono.

Ci sono anche - prosegue il Corriere - post-it, fogli sparsi o raccolti in alcune cartelline con note e promemoria, cifre che potrebbero celare nomi codificati e un’apparente contabilità. Sono carte da studiare, da un lato per individuare chi le ha vergate e dall’altro per darne una interpretazione compiuta. Nomi, sigle e soprannomi dovranno essere individuati e decifrati per collegarli al boss in due possibili direzioni: da una parte la rete di protezione per garantire sicurezza e assistenza della sua latitanza; dall’altra l’attività di Messina Denaro in un senso più strettamente mafioso, vale a dire affari, interessi imprenditoriali, racket. Spunta anche una cena al ristorante pagata 700 euro, probabile conto pagato a tutti i presenti. Costi che implicano una grande disponibilità di denaro che finora non è stato trovato né in casa né nella camera blindata occultata nell’altro appartamento di Campobello. Nel covo c'era anche un poster de "Il padrino".