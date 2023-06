Messina Denaro, una decisione da prendere in fretta. "Va trasferito subito"

Messina Denaro potrebbe lasciare il carcere: ecco che succede

Matteo Messina Denaro potrebbe uscire dal carcere a breve per essere ricoverato in un ospedale. Il motivo è legato al peggioramento della sua malattia, il tumore al colon. Le sue condizioni di saluta - riporta Il Centro - si sarebbero aggravate. Per questo a Le Costarelle, il carcere de L'Aquila dove è rinchiuso al 41 bis, si valuta la possibilità di trasferirlo in una struttura più idonea per poter ricevere le cure necessarie. L'ospedale prescelto sarebbe il San Salvatore. Si pensa ad un ricovero per il boss di Cosa nostra, per sottoporlo alla terapia del dolore. Il suo trasferimento sarebbe già in via di decisione.

Messina Denaro - prosegue Il Centro - è già andato all’ospedale San Salvatore per alcuni esami clinici che era impossibile svolgere a Le Costarelle. È successo nelle ore che hanno seguito l'arresto dalle parti della clinica La Maddalena di Palermo, dove il boss faceva la chemioterapia. La decisione va presa in fretta ma servono anche le dovute contromisure, spostare il capo della mafia da un carcere di massima sicurezza potrebbe essere un rischio.