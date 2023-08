Mestre, ladro scoperto durante un furto in casa cade dalle scale e muore

Mestre, ladro scoperto durante un tentativo di furto in casa cade dalle scale e muore

Un uomo italiano, veneziano di 32 anni, è morto a Mestre (Venezia) la notte tra mercoledì e giovedì durante un tentato furto in appartamento. La vittima è uno dei tre malviventi che erano entrati nella casa di via Rampa Cavalcavia nei pressi della stazione ferroviaria, non sapendo che all'interno c'era qualcuno. I due residenti, il nipote del titolare e un amico di quest'ultimo, entrambi di origine Moldava, avrebbero sentito i rumori, svegliandosi.

Entrambi i giovani hanno subito reagito. Ne è seguita una lotta violenta. Mentre due dei ladri si davano alla fuga, il terzo sarebbe caduto mentre lottava con uno dei due giovani, tra le scale e il vano ascensore, rimanendo ucciso sul colpo per le ferite riportate. Al momento non è chiara la dinamica e non sono stati chiariti i contorni di tutta la vicenda su cui sta indagando la polizia.