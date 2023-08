Roma, tentato furto in casa del ministro Antonio Tajani in zona Parioli

Roma, i ladri tentato il furto in casa del ministro Tajani ma falliscono grazie all'antifurto

Domenica notte il ministro degli esteri Antonio Tajani ha subito un tentativo di furto nella sua abitazione privata in zona Parioli, a Roma. Secondo quanto si apprende da Agi, i malviventi – ancora ignoti – si sarebbero arrampicati fino all’appartamento del ministro sfruttando come leva una grondaia per poi tentare di forzare una porta-finestra e riuscire a fare irruzione in casa. Fortunatamente a fermarli però ci ha pensato l’antifurto, che è scattato immediatamente e ha mandato in fuga i ladri.

Dopo il tentativo di furto il vicepremier ha allertato la scorta e sul posto i carabinieri con la sezione rilievi di via In Selci per il supporto tecnico scientifico. Sono state esaminate le inferriate della porta finestra alla ricerca di impronte digitali utili. Al vaglio le immagini delle telecamere di sicurezza dello stabile e delle strade vicine. Si lavora per individuare i responsabili del fatto.