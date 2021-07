Meteo, caldo africano torna. Ecco quando. 40 gradi!

Tranquilli, lo stop al caldo è solo temporaneo. Il vorace anticiclone africano tornerà.La prima parte dell'estate si è rivelata ricca di colpi di scena sotto il profilo meteorologico, con l'Italia spesso divisa in due tra fiammate africane e pericolosi break temporaleschi. Questo trend climatico continuerà anche per la fine di luglio, quando sul nostro Paese arriverà una super ondata di caldo.Ma i timori non finiscono qui e la seconda parte della stagione non mancherà di riservare altre sorprese.

Facciamo il punto della situazione analizzando le ultime proiezioni su temperature e precipitazioni fino al prossimo mese di agosto.

Dando uno sguardo ai principali modelli meteo emerge come tra la fine di luglio e l'inizio di agosto con tutta probabilità andrà rafforzandosi il vasto campo di alta pressione di origine sub-sahariana, destinato dunque a imporsi in maniera sempre più significativa sul bacino del Mediterraneo.L'ultima proiezione conferma una tendenza votata al caldo: pare che dovremo fare i conti con temperature ben oltre la media di circa +3°C. Attenzione, nulla di così sorprendente: le settimane a cavallo dei mesi di luglio e agosto sono statisticamente quelle più "roventi" dell'anno e il 2021, a quanto pare, non farà eccezione, anzi.Il dato davvero preoccupante, semmai, è un altro: questa anomalia termica riguarda quasi tutta l'Europa, dalla Penisola iberica fino alla Russia, a conferma dell'eccezionalità dell'estate in corso che rischia seriamente di rientrare tra le più calde mai registrate nel Vecchio Continente.Ma nella pratica, tutto ciò in cosa si tradurrà per il nostro Paese? Semplice, in fiammate in arrivo dal cuore dell'Africa (Deserto del Sahara), con punte massime pronte a schizzare ben oltre i 35°C (fino ad oltre 40°C).Le zone maggiormente coinvolte da questo surplus di calore? Soprattutto la Val Padana, le zone interne delle due Isole maggiori e parte del Centro-Sud peninsulare.Il primo grande rischio per le prossime settimane è dunque legato a un caldo fuori norma. Ma attenzione, non sarà l'unica minaccia.Con tutto questo calore in eccesso aumenta infatti anche il pericolo di eventi meteo estremi, come grandinate e nubifragi, che colpiscono aree ristrette ogni qual volta degli spifferi di aria fresca riescono a "bucare" lo scudo anticiclonico.Insomma, i timori per le due facce del meteo estremo (super caldo ed eventi violenti) si procrastineranno anche per il mese di agosto, almeno per la prima parte.

Successivamente, diciamo dalla seconda metà del prossimo mese, ed è questa è la novità dell'ultimo aggiornamento, le temperature sono previste più in linea con i valori climatici di riferimento.Potrebbe esserci quindi probabilmente spazio, proprio sul finale, per la classica estate italiana, senza il peso opprimente del caldo afoso che sta caratterizzando fin troppo la bella stagione negli ultimi anni.



fonte www.ilmeteo.it