Meteo estate 2021, sarà come nel 2003: attenzione alla FIAMMATA AFRICANA che..

Meteo estate 2021, caldo anomalo in anticipo, sarà come nel 2003: attenzione alle previsioni

Continuiamo tutti a chiederci come sarà l'estate 2021, le previsioni meteo finalmente ci accontantano sganciando una vera e propria bomba. Manca ancora qualche mese all'inizio della stagione più calda dell'anno, ma grazie ai passi in avanti fatti dagli strumenti che permettono di rilevare le tendenze a lunghissimo termine o stagionali, le prime proiezioni meteo lasciano davvero poco spazio a dubbi. L'estate 2021 sarà molto calda e arriverà in anticipo. Accadrà ciò che è successo nel 2003.

Previsioni meteo estate 2021: sarà come nel 2003, super caldo e FIAMMATA AFRICANA

A giugno e a luglio arriverà un caldo anomalo, come accadde nel 2003, e vivremo probabilmente "l'estate più rovente della storia". A dirlo è il sito www.ilmeteo.it che rivela un'altra analogia dell'estate 2021 con quella del 2003. Quell'anno il mese di aprile fu instabile e piuttosto fresco, eaattamente come sta accadendo in questo periodo.

"Per il bimestre giugno-luglio - si legge sul sito - le prime tendenze confermano anomalie termiche positive di ben +2°C, specie al Centro-Nord, rispetto alla media climatica di riferimento (ultimi 20 anni)".

Le previsioni meteo lanciano un campanello d'allarme: potrebbero esserci 10/15 giorni in più rispetto al solito con temperature massime oltre i 32°C. L'Italia potrebbe essere interessata dalle cosiddette fiammate africane, che sono sempre più frequenti negli ultimi anni.

A causa dell'umidità presente nell'aria, il caldo percepito sarà notevole.

Meteo estate 2021, rischio fenomeni estremi

Le preoccupazioni degli esperti riguardano il rischio di fenomeni estremi che potrebbero verificarsi in presenza di queste condizioni climatiche. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una vera e propria estremizzazione del clima.

Il caldo anomalo sarà spezzato da forti grandinate e temporali. Non mancheranno i nubufragi.

"Quanto detto è tutto vero - precisa il sito www.ilmeteo.it - non si tratta di previsioni campate per aria, ma di uno dei principali scenari proposti dall'autorevolissimo Centro Europeo".