Mercoledì, 19 febbraio 2020 - 19:34:00 Meteo, neve al Centro-Sud: poi scoppia la primavera e torna il caldo in Italia Italia divisa in due. Le previsioni meteo parlano di neve in arrivo al Centro e al Sud. Il Nord sarà saltato. Poi esplode la primavera.

Meteo, neve al Centro e al Sud: Nord ignorato, poi primavera in tutta Italia L’Italia sarà attraversata da una perturbazione di origine polare. Il Nord sarà completamente ignorato, mentre le regioni del Centro e del Sud vivranno un secondo inverno. Saranno colpite da piogge, temporali e persino dalla neve. Il tempo inizierà a peggiorare nelle prossime ore. Rovesci sparsi insisteranno su Marche, Molise, Abruzzo, Lazio e Umbria. Le piogge si estenderanno a Campania, Puglia, Calabria e parte della Basilicata. Poi arriverà la neve. Meteo, neve dove e quando: Italia divisa in due Il team del sito www.iLMeteo.it comunica la neve cadrà sull’Appennino sopra i 1400 metri. Le nevicate interesseranno varie regioni del Centro-sud, alternandosi alle piogge. Nel resto dell’Italia dominerà invece il sole. Meteo, dopo la neve scoppia il caldo Terminate le piogge e le nevicate, tornerà il sole in tutta Italia. L’alta pressione farà registrare un nuovo aumento delle temperature. Da venerdì il clima diventerà sempre più caldo, assicurando giornate soleggiate in tutta la penisola. Salvo qualche nebbia al Nord, il sole splenderà ovunque. È previsto un aumento delle temperature fino 18°C su gran parte d’Italia e fino a 23°C sulle valli alpline.