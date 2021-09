Meteo, temporali al Nord. Nuvoloso al Centro-Sud. Previsioni per Regione

Ancora maltempo soprattutto al Nord con rovesci e temporali che dovrebbero pero' attenuarsi nel corso della giornata. Nuovole ma poche piogge invece nel Centro-Sud. Secondo le previsioni dell'Aeronautica un sistema nuvoloso proveniente dal Mediterraneo occidentale tende ad interessare le regioni centro settentrionali. Molte nubi sulla Liguria con rovesci e temporali anche intensi sul settore di levante in graduale miglioramento nel corso del pomeriggio. Parzialmente nuvoloso sull'Emilia-Romagna con nubi in progressivo aumento nel corso della mattinata associata a rovesci e temporali in miglioramento serale ad iniziare da ovest.

Maltempo sul resto del nord con piogge e temporali sparsi, anche intensi fino al tardo pomeriggio-sera su Piemonte e Lombardia, dalla tarda mattina fino a termine giornata su Trentino-Alto Adige e Veneto e dal pomeriggio sul Friuli Venezia Giulia. Generale miglioramento tra tardo pomeriggio e sera su Valle d'Aosta, Piemonte e Ovest Lombardia. Sull'alta Toscana rovesci o temporali in graduale estensione a tutta la regione, con fenomeni anche intensi sul settore centro-nord fino meta' pomeriggio quando si assistera' ad un graduale miglioramento da ovest. Parzialmente nuvoloso con nubi in rapido aumento sulla Sardegna con rovesci e temporali sui settori centro settentrionali dell'isola; nel pomeriggio tendenza a variabilita' con isolati fenomeni nelle aree interne e miglioramento dalla serata.

Addensamenti sparsi su Umbria e Lazio in intensificazione nel corso della mattinata con rovesci e temporali che nel pomeriggio si andranno localizzando maggiormente nelle aree interne. Parzialmente nuvoloso su Marche e Abruzzo con nubi in intensificazione associate a isolati rovesci piu' probabili sulle Marche e settore appenninico abruzzese.

Prevalenti schiarite su Sicilia e Calabria, poco o parzialmente nuvoloso sulle restanti regioni con addensamenti soprattutto fino meta' giornata specie sulla Campania; nubi in aumento serale su campania e settori tirrenici di Sicilia, Calabria e Basilicata con qualche breve rovescio. Temperature: massime in calo su Sardegna, nord Sicilia, alto Lazio, Toscana, Appennino emiliano, Friuli Venezia Giulia, restanti aree alpine e prealpine e settori centrali di Piemonte, Lombardia e Veneto, In aumento su est Emilia-Romagna, Liguria di ponente e centro-meridionali adriatiche.