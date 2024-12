Meteo Vigilia, Natale e Santo Stefano: pioggia e freddo artico in tutta Italia

Previsioni Natale 2024: freddo e neve anche a bassa quota: ecco dove

Il Natale 2024 sarà caratterizzato da un'irruzione di aria fredda proveniente dal nord Europa, che porterà maltempo su diverse regioni italiane, con pioggia, neve e vento, soprattutto al Centro-Sud. L'area di bassa pressione, che si concentrerà tra i Balcani e la Grecia, favorirà l'arrivo di correnti instabili in Italia, con la neve che scenderà anche a bassa quota in alcune zone.

Le regioni settentrionali e quelle centrali tirreniche resteranno in gran parte protette dal maltempo, ma il Centro-Adriatico e il Sud saranno maggiormente interessati dai fenomeni, che potrebbero risultare anche intensi. Le zone collinari dell'Appennino centro-meridionale, in particolare in Abruzzo, potrebbero accumulare oltre un metro di neve fresca entro il 26 dicembre. Inoltre, c'è la possibilità, seppur bassa, di nevicate a bassa quota anche nel Nord, tra Veneto ed Emilia Romagna, per il giorno di Santo Stefano.

Proiezioni meteo della settimana:

Lunedì: Neve debole su Valle d'Aosta, alto Piemonte, Lombardia e Alto Adige, anche a bassa quota. Soleggiato sulle regioni settentrionali e centrali tirreniche. Instabilità sul medio Adriatico e al Sud con rovesci e temporali. Neve abbondante sull'Appennino fino a 500-600 metri. Temperature in calo con venti forti settentrionali.

Vigilia di Natale (Martedì): Neve in esaurimento su Piemonte, Lombardia e Alto Adige. Soleggiato al Nord e nelle regioni centrali tirreniche. Instabilità sul medio Adriatico e sul basso Tirreno con nevicate che potranno scendere fino a 400-500 metri. Temperature in calo, venti forti.

Natale (Mercoledì): Instabilità al Sud e sul medio Adriatico, con neve fino a 500-600 metri sull'Appennino. Possibile fiocchi sull'Appennino emiliano. Soleggiato al Nord, nelle centrali tirreniche e in Sardegna. Temperature stabili o in lieve calo al Centro-Sud, in aumento al Nord.

Santo Stefano (Giovedì): Instabilità al Sud e sul medio Adriatico con nevicate fino a 400-700 metri. Possibile neve a bassa quota tra Veneto e Emilia Romagna. Temperature stabili, venti forti e mari molto mossi.

Giorni successivi: Instabilità locale al Sud, con piogge e temporali. Neve a quote medio-basse in Appennino. Temperature in lieve aumento. Venti moderati e mari mossi.