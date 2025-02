Tornano in Italia i 43 migranti trattenuti in Albania. Il governo: "Supereremo anche questo ostacolo"

Albania, i 43 migranti torneranno in Italia

I migranti trattenuti nel centro di Gjader, in Albania, torneranno in Italia. La Corte d'Appello di Roma, nella giornata di ieri, ha deciso di non convalidare il loro trattenimento. I giudici hanno sospeso il trattenimento di 43 cittadini bengalesi ed egiziani, rinviando alla Corte Europea di Giustizia la decisione sulla "sicurezza" dei Paesi di destinazione. Di conseguenza, i richiedenti asilo verranno riportati in Italia e liberati.

Il loro rientro è previsto per questa sera, sabato 1 febbraio, con mezzi della Guardia Costiera. Dopo la sospensione dei trattenimenti decisa dalla Corte d'Appello, i 43 migranti (bengalesi ed egiziani) arriveranno a Bari a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera. La decisione dei giudici ha sollevato un acceso dibattito politico: fonti di governo esprimono "grande stupore", ritenendo che non fosse necessario attendere il pronunciamento della Corte Europea, e ribadiscono che l’esecutivo sta "lavorando per superare anche questo ostacolo". Le opposizioni, invece, accusano il governo di un "clamoroso fallimento", con la segretaria del PD, Elly Schlein, che denuncia uno "spreco di soldi pubblici".

Cosa è successo Si tratta del terzo trasferimento di migranti in Albania e del terzo "no" dei giudici al trattenimento nel centro di Gjader. Martedì 28 gennaio, 49 migranti sono stati intercettati a sud di Lampedusa, sei dei quali erano già stati trasferiti in Italia perché minorenni o vulnerabili. Gli altri 43, assistiti dai legali, sono stati oggetto di un'udienza di convalida dei trattenimenti, ieri, in videocollegamento con la Corte d'Appello di Roma. Dopo aver ascoltato i migranti, i giudici hanno emesso il verdetto in serata: niente convalida. Hanno quindi rinviato la questione alla giustizia europea, per risolvere i dubbi sulla "sicurezza" dei Paesi di destinazione.

Migranti: fonti P. Chigi, "al lavoro per superare anche questo ostacolo"

"Siamo al lavoro per superare anche questo ostacolo", commentano fonti di Palazzo Chigi dopo la decisione dei giudici della Corte d'Appello di Roma di non convalidare il trattenimento dei 43 migranti chiusi nei centri costruiti dall'Italia in Albania.

Migranti: Donzelli: "Giudici più contro Cassazione che governo"

"Non so se era loro intenzione andare contro le scelte del governo, li ho visti andare contro le scelte della Cassazione che aveva detto che era compito dei governi stabilire quali erano i Paesi sicuri, e non della magistratura". Giovanni Donzelli risponde così alle domande dei cronisti sulla decisione di ieri dei giudici sui migranti nei centri in Albania. Il responsabile Organizzazione di FdI, arrivando alla Direzione del partito, sottolinea anche che la Cassazione "aveva stabilito che era compito di ogni governo stabilire quali erano i Paesi sicuri, quindi ho visto dei magistrati che vanno contro la Cassazione più che contro il governo, ieri, sull'Albania".

Migranti: Fidanza (Fdi), "No allo scontro con le toghe ma alcune perseguono scopi politici"

Sui migranti "non c'è nessuno scontro diretto con la magistratura" ma c'è "la volontà del governo di andare avanti, giustamente, con il controllo delle frontiere e dell'immigrazione irregolare. E andremo avanti, troveremo una soluzione anche rispetto a quest'ultimo pronunciamento". Lo ha detto il capo delegazione di Fdi al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, arrivando alla direzione nazionale di Fratelli d'Italia, a proposito della decisione del Tribunale di Roma di sospendere il trattenimento dei 43 migranti portati in Albania.

Per Fidanza "c'è la sensazione che ci sia una parte minoritaria della magistratura che persegue obiettivi politici e che utilizza il proprio potere per cercare di arginare un'azione di governo che ha una legittimazione popolare e parlamentare forte. Naturalmente, con questo dovremo fare i conti. Non c'è alcuna volontà di fare alcun passo indietro rispetto ai percorsi di riforma avviati", ribadisce l'eurodeputato.