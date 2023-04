Migranti, in 35 bloccati su un isolotto: il maltempo impedisce i soccorsi

Migranti: in 35 bloccati sull'isolotto di Lampione, vicino Lampedusa

Dalla serata di domenica (2 aprile) sull'isolotto di Lampione, che è uno sperone di roccia senza sopra nulla, sono bloccati 35 migranti e tra loro c'è anche una donna incinta. La Guardia costiera sta provando ripetutamente a portare in salvo i migranti, ma le onde alte impediscono di avvicinarsi in modo adeguato all’isolotto.

La situazione di stallo, iniziata già nella serata di domenica, si protrae senza soluzioni nel pomeriggio di lunedì. Per far fronte alle prime necessità dei migranti durante l’organizzazione dei (difficili) soccorsi, alle motovedette sono stati anche consegnati pacchi di viveri da lanciare sul Lampione. Sono inoltre iniziati i primi accertamenti per capire con quale imbarcazione — forse naufragata, o forse allontanatasi per volontà degli scafisti — siano arrivati i profughi che hanno raggiunto l’isolotto.