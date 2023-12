Milano, Natale di lutto in Rai: nel Presepe scarpette rosse e armi. FOTO

Un Presepe insolito, ma più che mai attuale, quello allestito nella sede milanese della Rai, in Corso Sempione. Come si vede nelle foto scattate da Affaritaliani.it, a tenere banco non è solo la tradizionale scena della Natività: tra le luci e i piccoli addobbi spuntano i segni di un 2023 di lutto e sangue. Quello delle numerose donne uccise dai loro compagni, mariti, ex, rappresentato dalle scarpe rosse in primo piano.

Il Presepe della Rai di Milano

E quello delle vittime delle guerre, prime tra tutte quella in Medio Oriente e in Ucraina, rappresentate da armi e bombe.