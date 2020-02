Milano, sette casellanti rubavano i pedaggi: "Truffa da 200 mila euro"

Sette casellanti rubavano i pedaggi, individuate circa 5000 anomalie al casello di Milano barriera ovest sull'autostrada A7. Sono stati rinviati a giudizio e licenziati. La truffa si aggirerebbe intorno ai 200 mila euro. All'ennesimo indice di anomalie contabili nei pedaggi alla barriera ovest dell'Autostrada A7, la concessionaria "Milano-Serravalle-Milano Tangenziali spa" ha ingaggiato una società di investigazione per scoprire le anomalie. Sono emerse così gravi irregolarità, con manomissioni di cellule ottiche delle barriere, che così non potevano più rilevare il transito e richiedevano così l'intervento manuale dell'operatore che incassava il pedaggio in contanti senza registrarlo. Una truffa calcolata in 200 mila euro, con circa 5000 anomalie emerse. Un altro metodo utilizzato era quello di sconnettere una delle due testine di connessione della convalidatrice, in modo che risultasse non obliterato e potesse essere riutilizzato. L'ultimo escamotage era quello di spegnere il display e cambiare la cifra dell'importo del pedaggio. I sette casellanti sono stati licenziati e denunciati e il pm ha chiesto per loro il rinvio a giudizio.