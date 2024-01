Minaccia la ex disabile: “Ti taglio l’altra gamba e ti do fuoco”. Arrestato

Arrestato uno stalker di 50 anni a Torre del Greco (Napoli), minacciava la ex affetta da disabilità

“Ti ammazzo, ti taglio l’altra gamba”. Sì scaglia contro la sua ex compagna, affetta da disabilità, presentandosi sotto casa dopo aver creato 27 profili social differenti per minacciarla. I carabinieri della compagnia di Torre del Greco, in provincia di Napoli, hanno arrestato uno stalker di 50 anni, che era già stato denunciato in passato da altre due donne per le sue persecuzioni. Ieri pomeriggio, i carabinieri sono intervenuti su richiesta della vittima, una donna 46enne affetta da disabilità. Il 50enne era sotto casa della vittima, in evidente stato di alterazione psicofisica causata probabilmente per aver fatto uso di stupefacenti. È un impeto di rabbia e urla, anche in presenza dei militari, di voler uccidere la sua ex compagna.

“Ti ammazzo, ti do fuoco con la benzina, ti taglio l’altra gamba e ti metto sulla sedia a rotelle” è quanto registrano i carabinieri nel corso dell'intervento. Sul posto arrivano anche i rinforzi, poiché il 50enne sembra incontrollabile. Portato in caserma, nel frattempo la sua ex decide di denunciare quanto accaduto tra i due durante gli otto mesi di relazione - tra vessazioni e umiliazioni - e, soprattutto, quel che è successo quando lei ha deciso di porre fine alla relazione.

I carabinieri, coordinati dal magistrato di turno della Procura di Torre Annunziata, ricostruiscono la vicenda. Gli insulti e le minacce, infatti, negli ultimi mesi si sarebbero spostati sui social, con il 50enne che avrebbe provato a ricontattarla. La donna aveva rifiutato ogni tentativo di riavvicinamento e, malgrado i 27 profili social creati dal 50enne che lei aveva bloccato ogni qual volta veniva contattata, si è vista l’ex compagno davanti alla porta di ingresso dell’abitazione. Lei non era uscita, erano giorni che non usciva, e aveva preferito stare in casa con i propri genitori proprio per paura che tutti quei messaggi e quelle minacce di morte o di dare fuoco a lei e suo padre si realizzassero. L’uomo – che in passato era già stato denunciato per analoghi episodi sia dalla prima che dalla seconda moglie – è stato arrestato e trasferito in carcere. Perquisita la sua abitazione, i militari hanno sequestrato una dose di cocaina.