Modena, evasore totale percepiva reddito di cittadinanza

Un cittadino marocchino residente a Fiorano, nel modenese, aveva chiuso la partita iva per lavorare regolarmente in nero nel settore meccanico. Evasore totale che ha percepito per circa un anno e mezzo circa 22 mila euro di reddito di cittadinanza che risultava spettante a lui e alla sua famiglia, composta da moglie e due figli. E' stato dunque denunciato dalla Guardia di Finanza di Sassuolo. Con distinta segnalazione, l'uomo è stato anche segnalato al competente ufficio dell’INPS per l’avvio della procedura per la revoca del beneficio e la restituzione di quanto illecitamente percepito.Dall'inizio dell'anno, le fiamme gialle modenesi hanno individuato complessivamente 53 persone che percepivano illecite prestazioni sociali agevolate, tra cui reddito di cittadinanza, l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario, della mensa e del trasporto scolastico, per un valore complessivo pari a 77.000 euro.