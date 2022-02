Moglie accusata dell'omicidio del marito. "Mi picchiava". Il falso incidente

Uomo muore cadendo dalla bici. L'autopsia però poi svela la verità

Mistero sulla morte di un uomo, il corpo è stato trovato senza vita nel Cagliaritano a fine dicembre. La polizia aveva subito pensato ad un tragico incidente, visto - si legge sul Messaggero - che la salma del 56enne Antonangelo Lecca era stata rinvenuta vicino ad un torrente e a poca distanza c'era anche la sua bicicletta, così subito si era pensato ad una rovinosa caduta con la testa battuta su qualche masso che ne avrebbe provocato il decesso. Ma l'autopsia ha svelato un'altra verità. Quell'uomo sarebbe stato ucciso a bastonate e poi portato lì per far credere che si fosse trattato di un incidente.

La Procura di Cagliari, a sorpresa, - prosegue il Messaggero - ha messo sotto inchiesta per omicidio la moglie dell'allevatore. Il perché dell'improvvisa indagine nei suoi confronti è dovuto alle sue dichiarazioni durante l'interrogatorio. La donna ha svelato che da mesi era il bersaglio delle violenze fra le mura domestiche, nella casa alla periferia di Barrali, nel Cagliaritano, dove la coppia litigava spesso, quasi ogni giorno. L'ultima tre mesi fa dopo che, una volta ricoverata in ospedale per alcuni ematomi al volto, aveva raccontato ai medici: "A ridurmi così è stato Antonangelo. Mi ha preso a bastonate. Sono fuggita prima che mi uccidesse». La donna si sarebbe quindi vendicata, questo il sospetto degli inquirenti. Si cerca anche un possibile complice che l'avrebbe aiutata a portare il corpo senza vita del marito vicino a quel torrente.

