Super Green Pass, obbligo over 50. Ma l'Erario non ha gli elenchi dei No Vax

Super Green Pass, obbligo over 50. Zero multe in 15 giorni

Il 15 febbraio è una data da segnare in rosso. Da oggi tutti gli over 50 non vaccinati non potranno più accedere al luogo di lavoro. Entra in vigore la norma voluta dal governo sul Super Green Pass per frenare l'emergenza Coronavirus. Ma in realtà la misura è attiva già da 15 giorni e lo Stato conosce il numero dei non vaccinati per quella fascia d'età: si tratta di 1,5 milioni di persone. Nessuno però - si legge sul Giornale - è stato sanzionato. L’Agenzia delle entrate non ha ricevuto i nomi dal ministero. All’Ader, Agenzia dell’entrate per la riscossione, non hanno ricevuto il nome di un solo destinatario. E senza l’elenco dei non vaccinati, gli operatori non potranno far partire né le lettere di segnalazione, né le ingiunzioni di pagamento. La sbeffeggiata multa procede a passi lentissimi, svilendo ancora di più il suo potere deterrente. Di questo passo i destinatari si vedranno recapitare la multa magari alla fine della pandemia. E magari quando si sono già vaccinati, anche se in ritardo.

Ader, - prosegue il Giornale - svolgerà a tutti gli effetti solo un ruolo di postino. E procederà prima con una segnalazione al cittadino che avrà dieci giorni di tempo per contestare la sua posizione all’Asl territoriale o perché si è vaccinato e i dati non sono stati inseriti, oppure perché gode di un’esenzione. Insomma, le multe le vedremo arrivare dopo l’estate. Diverso è il caso dei lavoratori che da oggi si presenteranno sul posto di lavoro senza il Green Pass rafforzato che, salvo modifiche, sarà in vigore fino al prossimo 15 giugno. Loro sono considerati assenti ingiustificati a cui non è dovuta alcuna retribuzione. E la sanzione per chi è colto a lavoro senza Green Pass varia da 600 a 1500 euro. Non solo, In caso di violazione reiterata, le cifre raddoppiano.

