Molinari si addormenta in diretta Tv, e Littizzetto lo bacchetta con simpatia

Molinari, il direttore di Repubblica si addormenta durante la diretta del Tg2 Post: Littizzetto ripesca l'episodio e lo bacchetta con simpatia

Il piccolo incidente, avvenuto circa una settimana fa, che ha coinvolto il direttore del quotidiano la Repubblica, Maurizio Molinari, sarebbe stato dettato dalla stanchezza.

Il giornalista, 57 anni, durante la diretta del Tg2 Post era crollato per qualche secondo, più di una volta, mentre gli ospiti in studio dibattevano sul G20 di Roma, appena conclusosi. Il video, trasmesso in diretta, in cui si vedono le palpebre abbassarsi più volte è finito sui social.

Ieri sera l'episodio ha raggiunto anche il salotto di Che tempo che fa, di Fabio Fazio, rilanciato da Luciana Littizzetto, "Lucianina", che ha bacchettato con simpatia Molinari per la piccola impasse.

Maurizio Molinari, il piccolo incidente durante la diretta del Tg2 Post