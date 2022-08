Mondiali Qatar 2022: l'Italia non ci sarà, ma le nostre Forze Armate sì

Le Forze Armate italiane forniranno supporto per la sicurezza del campionato mondiale di calcio in Qatar

Oggi, 25 agosto 2022, presso la sede del Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), è stato sottoscritto il Technical Arrangement tra il Ministero della Difesa italiano e quello del Qatar, relativo al supporto che le Forze Armate italiane forniranno alle autorità di Doha per garantire la sicurezza della coppa del mondo Fifa 2022.



Il documento, approvato dal Gabinetto del Ministro della Difesa, è stato firmato dal Generale di Divisione Aerea Achille Cazzaniga, Capo Reparto Operazioni del COVI e, per conto del Ministero della Difesa del Qatar, dal Major General Mohammed Abdullatif Al-Mannai, Military and Security Advisor to the Deputy Prime Minister e Minister of State for Defence Affairs Chairman of MOD’s Executive Committee for World Cup 2022.

Il documento prevede lo schieramento di una Task Force di militari italiani in Qatar e regolamenta gli aspetti di natura operativa, legale, finanziaria, logistico – amministrativa e di sicurezza.

Il Technical Arrangement è basato sull’accordo del 2010 tra i governi italiano e qatarino sulla cooperazione nel settore della Difesa. Il documento siglato oggi costituisce il naturale coronamento di una collaborazione tecnico-operativa e industriale avviata da anni tra Roma e Doha.



Tutte le attività relative all’impiego della Task Force italiana nell’ambito della Fifa World Cup 2022 in Qatar saranno svolte sotto il coordinamento e secondo le direttive impartite dal COVI, che è il Comando di Vertice dell’Area Operativa Interforze della Difesa guidato dal Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo.