Mondovì, uccide il padre e fugge nei boschi: ricercato giovane 21enne

Ha ucciso il padre a coltellate e poi è fuggito nei boschi. Ma come vittima della sua furia ci sarebbe anche una seconda persona, rimasta ferita e in gravi condizioni. Ora i carabinieri gli stanno dando la caccia, con personale a terra e su un elicottero. E' successo a Montaldo di Mondovì, in provincia di Cuneo.

L'omicida è un giovane di 21 anni, di origine olandese, con problemi psichici. Da qualche giorno era ospite con il padre di una famiglia di amici che abitano a Montaldo. Prima di fuggire il ragazzo avrebbe ferito anche un’altra persona, il proprietario della casa che li ospitava alle porte del paese in località Roapiana: è stato trasportato in ospedale a Torino in gravissime condizioni. Il giovane è alto 1 metro e 75, indossa una maglietta e pantaloncini. È scappato nei boschi del borgo della val Corsaglia, nelle valli monregalesi.