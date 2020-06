"Montanelli razzista,stupratore". Studenti milanesi rivendicano atto vandalico

La rivendicazione per l'assalto alla statua di Indro Montanelli a Milano, cosparsa di vernice rossa e deturpata dalla scritta "razzista e stupratore", e' arrivata sui social oggi. "Crediamo che figure come quella di Indro Montanelli siano dannose per l'immaginario di tutti e in una citta' come Milano, medaglia d'oro alla Resistenza, la statua di Indro Montanelli e' una contraddizione che non possiamo piu' accettare", cosi' rivendicano scrivendo sulle pagine social gli studenti milanesi di RSM e Lume. "Un colonialista che ha fatto dello schiavismo una parte importante della sua attivita' politica non puo' e non deve essere celebrato in pubblica piazza", si legge nel post che accompagna il video dell'imbrattamento.

Gli studenti dei due collettivi vanno oltre: "Le statue hanno una funzione sociale collettiva, perche' occupano lo spazio pubblico rappresentando cio' che una classe dirigente decide di celebrare della propria storia". Per il collettivo studentesco di Milano "Montanelli oltre ad aver portato avanti una strenua campagna di apologia del fascismo, si arruolo' volontariamente durante la campagna etiope, una campagna colonialista e schiavista.

Qui compro' una 'faccetta nera' di nome Desta', una ragazza etiope di soli 12 anni, che uso' senza ripensamenti come un vero e proprio giocattolo sessuale". Da qui la richiesta: "Chiediamo, ad alta voce e con convinzione, l'abbattimento della statua a suo nome. Non possiamo accettare che vengano venerati come esempi da imitare personaggi che hanno fatto dello schiavismo, del colonialismo, della misoginia, del fascismo e del razzismo una mentalita' con ben pochi ripensamenti". Video e canale social sono stati subito messi sotto osservazione dalla Digos di Milano che indaga sull'assalto di ieri sera.