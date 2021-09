Mortadella Bologna, è Switch Day: il brand rinnova logo e pubblicità

Il 26 settembre si accendono i motori e ha inizio il nuovo viaggio della Mortadella Bologna con un cambio di marcia deciso, grazie ad importanti innovazioni tecniche ed estetiche che puntano ad un miglioramento delle performance e dei risultati nel circuito della comunicazione cross mediale.

“Questa campagna è nata per creare Brand Awareness sul nuovo logo, realizzato da Robilant & Associati, un vero e proprio sigillo con elementi grafici che sintetizzano le tre principali caratteristiche della Mortadella Bologna, ovvero Qualità, Storia e Simpatia - dichiara Corradino Marconi, Presidente del Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna che prosegue – Col nuovo logo c’è anche il nuovo ”naming” del Consorzio che si evolve in ‘Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna’ dove i termini ‘italiano’ e ‘tutela’ esprimono valori essenziali, apprezzati e richiesti dal consumatore. Un cambio epocale, a 20 anni dalla nascita del Consorzio che, in tal modo, intende rafforzare e rinnovare il suo impegno nell’azione di valorizzazione di un salume IGP tutelato e garantito, come la Mortadella Bologna”.

La nuova campagna dal 26 settembre sarà visibile in contemporanea sul circuito TV, Stampa e Web-digital. La creatività - a cura dell’agenzia FGMC - sviluppa ed esalta l’importante legame col territorio di origine del prodotto, quello di Bologna. La campagna TV sarà veicolata sui canali RAI, Mediaset e Cairo con tre Spot da 15 che andranno in onda sia sui canali tradizionali sia su quelli on demand, fino a metà novembre.

Ognuno dei tre soggetti racconta la vera anima bolognese della Regina Rosa, grazie alla scelta di location tipiche, all’individuazione dei diversi momenti di consumo - pranzo in famiglia, aperitivo con amici, gita fuori porta - ad una narrativa moderna e diretta oltre al coinvolgimento di un cast che rispecchia al meglio lo spaccato sociale e culturale felsineo, ma più in generale italiano. Il tutto sostenuto da un’originale colonna sonora, scritta ed interpretata da Franz Campi, un poliedrico artista bolognese.

Il cuore della comunicazione è rappresentato dal nuovo pay off: "Godersi la vita, dal 1961", che esprime in pieno l’essenza della Mortadella Bologna, la sua storia, la sua tradizione, ma anche la direzione da seguire lungo il percorso che da oltre 300 anni porta sulle tavole degli Italiani un prodotto sempre al passo coi tempi, aggregativo e che trasmette piacere e allegria ad amici e familiari. Anche la campagna stampa sui periodici è articolata nei tre soggetti che illustrano tre termini dialettali bolognesi: Taffiare, Bazza e Dimondi che esprimono altrettanti modi di godersi la vita con la Mortadella Bologna.

Il 26 settembre è lo “Switch Day” anche per il Web & Digital. Esordisce on-line il nuovo sito del Consorzio – www.mortadellabologna.com – che, partendo da un restyling estetico, si propone di costruire un diverso dialogo con gli utenti grazie soprattutto all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, per individuare e intercettare le aree tematiche di interesse dei consumatori e fornendo loro, in tempo reale, le risposte e le soluzioni agli stati di bisogno.

Sui canali digital del Consorzio (in primis Facebook ed Instagram), per rendere più virale la campagna, è stata, infine, programmata un’attività promozionale che vede il coinvolgimento di 40 influencer a sostegno della nuova strategia di content marketing che pone al centro la Mortadella Bologna IGP, le sue caratteristiche principali e la sua considerevole duttilità nella ricettazione. Un cambio epocale del modo di comunicare col consumatore finale e di interagire con la community che verrà coinvolta sempre di più nella vita quotidiana con il salume rosa più amato dagli italiani.