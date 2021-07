Morte Carrà, l'ultima volontà di Raffaella: "Voglio una bara di legno grezzo"

Morte Carrà, l'ultima volontà di Raffaella: "Una bara di legno grezzo"

Il mondo piange la tragica scomparsa di Raffaella Carrà, morta per una malattia che teneva segreta all'età di 78 anni. Se n'è andata all'improvviso, alle 16.20 di un pomeriggio di luglio. La notizia l'ha data ai media attraverso un comunicato il suo compagno di una vita, Sergio Iapino: "Raffaella ci ha lasciati. E' andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre".

C'è tanto mistero attorna alla morte di una donna simbolo per l'Italia ma non solo, visto quanto la Carrà era amata anche in Sud America, in Spagna e in molti altri Paesi. Raffaella non voleva trapelasse nulla della sua malattia, riuscendo a nascondere il suo stato di salute anche ai vicini di casa. Ma una cosa è emersa, era la sua ultima volontà. "Seppellitemi in una semplice bara di legno grezzo, con un'urna per contenere le mie ceneri".