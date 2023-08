Murgia, Aprile attacca gli “ipocriti”. Il tweet è un rebus, la rete sghignazza

Murgia, Marianna Aprile attacca gli “ipocriti”. Ma il tweet è un rebus, e la rete sghignazza

La morte della scrittrice Michela Murgia continua a far parlare. Dopo i funerali tenutisi nella giornata di ieri qualcuno ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe, additando i più di “ipocrisia”.

È la giornalista Marianna Aprile, in particolare, a prendere la parola con un tweet sibillino, e di tutt’altro che facile comprensione.

“L’ipocrisia. Per far finta di non vedere lo sciame di melma alimentato per anni additando la nemica. Sciame che ora si sente legittimato a postare fuochi d’artificio e altri abissi. Sciame che se avesse letto mezzo libro di #Murgia avrebbe evitato i tranelli di velenosi pifferai”

Tanto che la rete si è scatenata, a partire da un tweet dell’economista Riccardo Puglisi.

Qualcuno mi traduce in italiano? https://t.co/OFM9wpFKSu — Riccardo Puglisi (@ricpuglisi) August 12, 2023

Ma come parla Marianna Aprile? Questa la domanda che molti si pongono. Massimo Ferrari scrive: “Aaaah! Allora non sono l’unico. Ma che vordí?”. Qualcun altro ribatte: “Si chiama LSD”. Alcuni cercano le più disparate interpretazioni delle parole della giornalista. Ma con scarsi risultati