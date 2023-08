Funerali Murgia, Saviano: "Era la mia migliore amica". Schlein commossa. Video

Funerali Michela Murgia, Roberto Saviano: "Le parole più difficili della mia vita. Voglio darle tutta la mia gratitudine"

"Sono le parole più difficili della mia vita". Roberto Saviano prende la parola al termine delle esequie di Michela Murgia. "Lei voleva che questa giornata fosse per tutti. Sembrava suonasse quanso batteva sui tasti. Per Michela la condivisione era il senso di tutto. Quano le cose non andavano lei ti diceva: 'non stare solo, vieni qui'. Le scelte di Michela possono essere sintetizzate in: non essere soli, non lasciare soli. Michela ha protetto tutti fino alla fine, anche nei momenti dolorosissimi della fine".

"Lei è stata abile a non far sentire il dolore delle sue scelte di lotta- spiega lo scrittore - ci siamo conosciuti e uniti non per quello che abbiamo fatto, ma per quello che ci hanno fatto. In questo paese è stato possibile che si considerasse una scrittrice, intellettuale attivista come una nemica politica. Michela ha voluto stare accanto a me nei processi che mi hanno riguardato. Voglio darle tutta la mia gratitudine: durante la notte e i pomeriggi difficili, michela c'era. 'Abbi fiducia in chi ci legge e capisce', diceva. Quelli che hanno fatto davvero del male a Michela sono quelli che avevano un piede qui e un piede lì, quelli che stavano a metà per convenienza. Sono loro ad aver reso la sua vita difficilissima. Michela sceglieva, perché il silenzio di fronte all'orrore l'avrebbe resa infelice. Scegliere è l'unica cosa che la faceva sentire in asse con sé stessa". Lunghi applausi al termine del discorso di Saviano.

Saviano al funerale di Michela Murgia: "Era la mia amica, non mi ha mai fatto sentire solo"

Saviano: "Michela Murgia è la Sardegna, tutto ciò che so dell'isola lo devo a lei"

"Michela Murgia è la Sardegna, tutto ciò che so dell'isola lo devo a lei". Così Roberto Saviano al termine del funerale di Michela

Funerali Murgia: Schlein commossa si allontana dalla chiesa senza parlare

Elly Schlein esce dalla Chiesa degli Artisti dove ha assistito ai funerali della scrittrice e amica Michela Murgia. La segretaria del Pd si allontana senza rilasciare dichiarazioni. Appare visibilmente commossa

Funerale Michela Murgia: la folla canta 'Bella ciao'

La folla fuori dalla Chiesa degli Artisti di Roma in attesa dell'uscita del feretro di Michela Murgia, oltre un migliaio di persone, ha intonato 'Bella ciao'. I funerali, celebrati da don Walter Insero, hanno visto la partecipazione e gli interventi di diversi personaggi che l'hanno ricordata, da Roberto Saviano alla scrittrice Chiara Valerio.

Funerali Michela Murgia: don Insero nell'omelia "tante battaglie mantenendo fede"

"La sua anima ora è in viaggio verso il Padre. Michela ha fatto tante battaglie, vi invito ad accogliere la sua testimonianza di fede nella dura sofferenza che ha vissuto: ha portato avanti la buona battaglia, ha conservato la fede". Queste le parole di don Walter Insero, durante l'omelia ai funerali della scrittrice Michela Murgia, nella Chiesa degli Artisti. "E' possibile amare nel dolore, è possibile amare tutti e riconciliarsi con tutti. Chi ha avuto modo di vivere con lei gli ultimi momenti ha visto una donna affidarsi a Dio, non ha mai avuto timore di mostrare la sua fede", ha aggiunto il sacerdote.

Murgia: centinaia sfidano grande caldo per darle ultimo saluto

Si svolgono in una Roma infuocata i funerali della scrittrice Michela Murgia, scomparsa giovedì a 51 anni uccisa da un tumore. Sono in tanti che hanno deciso di sfidare questo caldo torrido per darle l’ultimo saluto, tra amici, follower, turisti curiosi, ma anche molti che l’hanno amata (o odiata) per le sue posizioni spesso dure e nette su temi sociali spesso delicati e divisivi. Il suo è, come ha detto anche l’amico Roberto Saviano, un ‘funerale politico’ visto che in prima fila a darle l’estremo saluto c’è la sua famiglia allargata, eterodossa, basata su legami d’affetto e d’amore piuttosto che di sangue, uno dei temi più importanti della sua letteratura e del suo attivismo.

Addio a Michela Murgia, a Roma i funerali della scrittrice



Funerali Michela Murgia, centinaia di persone. Presenti anche Schlein-Saviano, Pascale-Turci

Da Lorenzo Terenzi, l'attore, regista, autore e musicista sposato il 15 luglio in ‘articulo mortis’ ai suoi 4 ‘figli dell’anima’, i ragazzi che ha adottato: Raphael Luis, Francesco Leone, Michele Anghileri e Alessandro Giammei. Presenti l'amico Roberto Saviano, la segretaria dem Elly Schlein, Francesca Pascale con la compagna Paola Turci.

Dalle 15.30 nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, la chiesa degli artisti, don Walter Insero la funzione che la scrittrice, credente anche se spesso ‘eretica’, ha voluto fosse cattolica. Il sacerdote, professore associato alla Pontificia università gregoriana e Cappellano presso la Rai dal 2004, recentemente ha officiato i funerali di Andrea Purgatori e Gina Lollobrigida e, in passato, quelli di Gigi Proietti, Maurizio Costanzo e Fabrizio Frizzi.

Murgia: momento di tensione al funerale della scrittrice

Momento di tensione al funerale di Michela Murgia. Fuori dalla chiesa, mentre si svolgono i funerali qualcuno grida “comunisti di m…” e la folla comincia rumoreggiare e si dirige da dove arrivata quella voce poi la situazione torna tranquilla.