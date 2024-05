Napoli, deraglia un treno nella metro: un morto e due feriti

Incidente in un cantiere della metro a Napoli: morto un operaio di 63 anni, feriti due colleghi

Deraglia treno per il trasporto di materiali per la stazione di Capodichino, morto un operaio di 63 anni, feriti due colleghi. Ennesima tragedia sul lavoro a Napoli. Sul posto in corso l'intervento dei vigili del fuoco, indaga la Polizia di Stato.

Secondo quanto apprende l’Agi, l’incidente è occorso a tre operai che erano in movimento nella costruenda tratta della metropolitana Secondigliano – Poggioreale a bordo di un mini-treno che va sui binari. Il mezzo, per problemi tecnici o errore umano, avrebbe preso velocità e c’è stato un impatto.

Due operai sono riusciti a saltare giù, e sono rimasti feriti, mentre il conducente del trenino è morto. I due feriti sono stati portati all'ospedale del Mare e al Cardarelli, e uno dei due è in gravi condizioni. A causa dell'alta concentrazione di biossido di carbonio non è ancora stato possibile raggiungere il corpo senza vita dell'operaio rimasto schiacciato tra due mezzi.