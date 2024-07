Napoli, uomo trovato morto in strada: ha una profonda ferita alla testa

Giallo nel napoletano: il cadavere di un uomo di 79 anni è stato trovato lungo un vialetto. Ha un profonda ferita alla testa

Un cadavere in strada, precisamente lungo un vialetto all'interno di un parco a Giuliano, comune in provincia di Napoli. Si tratta di un uomo di 79 anni ucciso, stando alle prime informazioni, da un colpo alla testa: infatti, presenta un profonda ferita al capo. Il corpo senza vita dell'uomo è stato trovato in via Staffetta verso le 2 di notte di mercoledì 17 luglio. Sul posto sono arrivate una volante del commissariato della polizia locale e un'ambulanza del 118. Quando i soccorritori si sono avvicinati all'uomo, per lui, non c'era più niente da fare. I medici non hanno fatto altro che constatarne il decesso. Da quanto si apprende, le forze dell'ordine stanno indagando sulla vita privata dell'uomo per capire se avesse dei precedenti penali, anche se, al momento, la sua fedina sembra pulita.