Napoli, l'ex ministro Urbani e l'attrice derubati in casa mentre dormono

Derubati in casa Urbani e Di Benedetto: "Via da Napoli"

La Squadra Mobile di Napoli sta indagando su una rapina avvenuta a Napoli ai danni dell'attrice napoletana Ida Di Benedetto e del compagno, l'ex ministro dei Beni e delle attività culturali Giuliano Urbani. La rapina violenta è avvenuta la sera di martedì scorso. Un gruppo di persone ha chiuso la Di Benedetto e l'ex ministro in una stanza della villa in cui abitano nel capoluogo campano prima di razziare tutto.

La rapina è avvenuta martedi in tarda serata nella casa della Riviera di Chiaia a Napoli nella quale vive la coppia. I rapinatori sono entrati mentre i padroni di casa dormivano e li hanno chiusi a chiave in camera da letto. Il bottino comprende cellulari, computer, gioielli, portafogli e soldi. La coppia non si sarebbe accorta di nulla. L'allarme la mattina, al risveglio.

Ida Di Benedetto e Giuliano Urbani periodicamente tornano nell'abitazione napoletana dell'attrice, al primo piano di un palazzo antico in una delle vie di Napoli dalle quali è possibile ammirare il panorama del golfo. L'attrice è stata la prima a svegliarsi e ha gridato dal balcone per attirare l'attenzione, fino a quando vicini hanno dato l'allarme e la polizia ha liberato la coppia.

Di fronte alla disavventura patita, Ida De Benedetto mostra allo stesso tempo rabbia e sconforto al Corriere della Sera. "Penso che da Napoli me ne andrò via, questa città è completamente abbandonata". L’attrice racconta di essere già stata presa di mira: "È la terza volta che subisco un furto, non ne posso più".