"Nascondete il sedere sotto la giacca. Rischiate fraintendimenti coi colleghi"

Avellino, il richiamo alle soldatesse per l’abbigliamento “provocante”

"Se mostrate il fondoschiena in un ambiente ad alta densità maschile si rischiano fraintendimenti". È il messaggio diramato dal Sottufficiale di Corpo, ovvero il capostaff del comandante del 232esimo Reggimento Trasmissioni di Avellino.

La causa di questo “richiamo all’ordine” sarebbe una moda che gira tra le soldatesse, a quanto pare mal digerita, o meglio, “fraintendibile”: “Tra il personale femminile va di moda restringere e accorciare la giacca, portando il giro-vita più in alto, in modo da scoprire il fondoschiena; anche i pantaloni vengono sovente ristretti in modo da esaltarne le forme. In un ambiente ad alta densità maschile questo potrebbe indurre involontariamente a un fraintendimento legato alla sfera sessuale, soprattutto se si è in un contesto operativo dove il personale è impiegato per lunghi periodi lontano da casa e dalla propria famiglia».

Il messaggio, come riporta il Fatto Quotidiano, è un invito a “non indurre in tentazione” i colleghi uomini, che - come prevedibile - ha sollevato moltissime polemiche circa l’appropriatezza del rivolgere un messaggio così ambiguo e fuorviante, tacciato di rimandare alla stessa visione sessista e patriarcale di cui sono purtroppo figlie le violenze di genere, a qualunque livello.