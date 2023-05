Festival dell'Economia, Cartia d'Asero: "Donne e giovani al centro"

Festival dell'Economia di Trento: la "battaglia" della CEO del Sole 24 ORE Mirja Cartia d'Asero

Il Festival dell'Economia di Trento arriva quest'anno alla sua XVIII Edizione, portando nuovamente al centro il tema del "futuro". L'evento, a cura del Gruppo 24 ORE e Trentino Marketing, rinnova l’attenzione di tutte le istituzioni trentine verso l’economia e i grandi temi dell’attualità nazionale e internazionale. In un contesto macroeconomico e geopolitico molto complesso, è importante porre l'accento sui punti di maggiore discussione, individuando i principali punti d'investimento e di crescita.

Mirja Cartia d'Asero, CEO del Sole 24 ORE, ha sottolineato la complessità e l'incertezza legata al momento storico attuale, osservando nel Festival un'occasione importante per poter tornare a ragionare sull'economia del futuro e sulle possibilità nascoste per le nuove generazioni. Tra gli eventi inaspettati che hanno stravolto la vita della popolazione, dall'innalzamento dei tassi fino al caro energia, vale la pena ricordare qual è lo scopo e l'obiettivo di divulgazione di quest'ultima edizione.

Come riportato dalla CEO del Sole 24 ORE in un'intervista ai microfoni di affaritaliani.it: "Eventi come quello che stiamo ospitando in questi giorni possono mostrare la strada ai più giovani, ai veri protagonisti del nostro futuro, che avranno così a disposizione gli strumenti giusti per interpretare i trend in atto. Soprattutto, mi piace sottolineare il pluralismo di questa iniziativa, che può essere considerata trasversale sotto diversi punti di vista".

"Trasversale per tutto ciò che riguarda le persone, come dimostrano le strade piene di giovani; e poi trasversale dal punto di vista politico. Questa mattina per esempio abbiamo ospitato la Premier Giorgia Meloni, mentre ieri è stata con noi Elly Schlein. Ascoltiamo tutti i punti di vista, così da poter definire al meglio quelli che sono i trend di un mondo in continuo cambiamento", continua d'Asero.

L'inclusività e il desiderio di accogliere tutti i diversi punti di vista si riscontra anche nella significativa presenza di eccellenze femmili. Alla luce dei risultati raggiunti, la crescente partecipazione femminile ai panel del Festival dimostra l'efficienza del nuovo approccio e conferma l'impegno del Gruppo 24 ORE in questa direzione. "Questa è una mia battaglia personale", racconta Mirja Cartia d'Asero. "L’anno scorso al termine dell’edizione del Festival dell’Economia di Trento 2022, avevo deciso personalmente di impegnarmi per incrementare la quota di eccellenze femminili nei vari panel, rispettando quella che tra l’altro è anche una delle direttrici di sviluppo del Gruppo 24 ORE, e fortunatamente così è stato".

"L'anno scorso abbiamo registrato il 23% di presenze femminili nei panel. Quest’anno, anche grazie al supporto del Direttore Tamburini che molto ha fatto in questa direzione, siamo riusciti, sempre a parità di competenze e di professionalità, ad incrementare la percentuale fino al 35%, andando quindi ben oltre i dieci punti percentuali; obiettivo del quale vado personalmente molto fiera", conclude la CEO d'Asero.